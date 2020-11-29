جامعة الإمارات تعزز وعي الطلاب باستراتيجيات الدولة

المصدر: العين – داوود محمد

نظمت عمادة الحياة الطلابية في جامعة الإمارات بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ندوة عن بُعد بعنوان «استنارة عقول الطلبة برؤى واستراتيجيات الدولة»، بهدف تعزيز وعي طلبة الجامعة برؤى دولة الإمارات واستراتيجياتها المستقبلية في مختلف القطاعات، ودور الحكومة في تنفيذ توجيهات القيادة بتصميم المسارات التنموية للدولة خلال السنوات والعقود المقبلة.

وأكدت آمنة نبيل عبدالله الشامري العجمي، عضو مجلس إدارة جامعة الإمارات، أن كل فرد في المجتمع سواء كان طالباً أو موظفاً يجب أن يحدد أهدافه، ويرسمها ويتخيلها، لأن كل فرد مُميز وله دور مهم يؤديه في منظومة الحياة، وفي تحويل الأحلام إلى واقع من خلال اكتساب العلوم والمعارف والاطلاع المستمر والعمل بتفاؤل وعزيمة ومواكبة مستجدات الحياة.

من جهتها أشارت الدكتورة نعيمة الدرمكي، عميد الحياة الطلابية بالجامعة، إلى أن الهدف من الندوة إطلاع طلبة جامعة الإمارات على رؤى واستراتيجيات الدولة، لما في ذلك من أثر إيجابي ومحتوى يتناسب مع المستوى الفكري للطلبة واستنارة عقولهم، وتعزيز حس المسؤولية لديهم تجاه دولتهم.

وقدمت موزة السماحي، من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، عرضاً توضيحياً شاملاً تضمن رؤى واستراتيجيات الدولة في استشراف المستقبل والتخطيط له كأحد أهم الركائز التي قامت عليها دولة الإمارات، واستعرضت الدورات الاستراتيجية التي مرت بها الحكومة الاتحادية منذ انطلاق أول برنامج للعمل الوطني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، عام 2005، مروراً بالدورات الاستراتيجية المختلفة التي مرت بها الحكومة الاتحادية، ورؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز