«ريوايرد» منصة لتحفيز الحوار العالمي حول التعليم

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

أطلقت دبي العطاء بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، منصة ريوايرد (RewirEd) العالمية بهدف إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل مستقبل مزدهر ومستدام، واستعادة الدور التأسيسي للتعليم لتحقيق الأهداف العالمية. وقال الدكتور طارق القرق الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء» إحدى المبادرات العالمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لـ«البيان»: إن منصة ريوايرد (RewirEd) تهدف إلى ضمان وضع التعليم والتعلّم ليكونا في صميم التنمية البشرية والاستثمار، إلى جانب سعيها الطموح لطرح حلول وابتكارات جديدة لمستقبل التعليم من خلال تعزيز فرص التعاون بين الشركاء الجدد وغير التقليديين، علاوة على الجمع بين المنصات والشراكات الحالية لتعزيز تأثيرهم ومن خلال نهج منفتح وقائم على التعاون، ستعمل المنصة على رفع أصوات الشباب كداعمين للتقدم في سياسات وممارسات التعليم لضمان أنظمة أكثر ملاءمة ومرونة تستجيب للأولويات والواقع المحلي.

وأشار الدكتور طارق القرق إلى أن مبادرة ومنصة «ريوايرد» ستقدم ثلاث مبادرات رئيسية من شأنها تحفيز الحوار العالمي حول التعليم وهم: قمة RewirEd وهي قمة تعليمية عالمية تمتد لـ 3 أيام يحتضنها معرض إكسبو في شهر ديسمبر 2021، وتجمع الأطراف الفاعلة الرئيسية حول العالم لمعالجة تحديات التعليم وقبلها بعام، وبمثابة العد التنازلي للقمة، سنطلق المنصة الافتراضية RewirEdX لبدء الحوار للقمة في ديسمبر 2020، ولضمان إشراك كافة أطياف المجتمع العالمي، أطلقنا RewirEd Talks لإتاحة الفرصة للجميع للتحدث عن وضع التعليم وكيفية تطويره.

مشاركة

وأضاف: «تعد «ريوايرد توكس» منصة متاحة للجميع لاستضافة ومشاركة محادثاتهم الخاصة حول مستقبل التعليم، وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك الأفراد من جميع الأعمار والخلفيات المهنية من جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال تشجيعهم على استضافة محادثات جريئة وهادفة حول تصورهم للتعليم في المستقبل وآرائهم التي من شأنها المساهمة في تغيير مشهد التعليم، وسيتم تحليل هذه الأفكار وجمعها بعناية في تقرير يسلط الضوء على النتائج الرئيسية التي ستساعد في توجيه الحوار لقمة ريوايرد في عام 2021. وفي هذا الصدد، أطلقنا دليلاً إرشادياً لـ«ريوايرد توكس» يساعد على توجيه المشاركين حول كيفية استضافة محادثات هادفة وتفاعلية حول التعليم، وسيقوم المشاركون بتسجيل أو تدوين أفكارهم الرئيسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال موقع «ريوايرد» الإلكتروني». وحول مبادرة «ريوايرد إكس» التي سيتم إطلاقها قريباً قال: «إن هذه المبادرة هي مؤتمرٌ افتراضيٌ يقدم للأطراف العالمية المعنية بالتعليم الفرصة للمشاركة في حوار ونقاش هادف وموجه لتحقيق النتائج، لاسيما فيما يتعلق بالتعليم والتعلم والتحديات والفجوات».

ترتيبات

قال الدكتور طارق القرق: «إن الترتيبات تجرى على قدم وساق لقمة ريوايرد العالمية، ونقوم حالياً بالترويج لهذا الحدث على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال شبكتنا الواسعة من الشركاء وخلال مشاركاتنا في الفعاليات العالمية، بهدف استقطاب أكبر عدد من المشاركين والمتحدثين المعروفين لضمان تجربة مميزة ومشاركة فاعلة من قبل كل الجهات المعنية».

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