جامعة الغرير تنال الاعتماد الدولي لبرامج الهندسة

المصدر: (دبي - البيان)

حصلت جميع برامج البكالوريوس التي توفّرها كلية الهندسة والحوسبة في جامعة الغرير «AGU» على الاعتماد من لجنة الاعتماد الهندسي ABET، المعتمد العالمي لبرامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والطبيعية والحوسبة والهندسة وتكنولوجيا الهندسة. وحازت كل من برامج البكالوريوس بالجامعة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية وعلوم وهندسة الكمبيوتر والهندسة الميكانيكية على هذا الاعتماد المرموق.

ويؤكد اعتماد منظمة ABET أن البرامج تفي بالمعايير المطلوبة لتخريج خريجين يتمتعون بالمهارات والخبرات الأساسية اللازمة لدخول مجالات حساسة في التقنيات الناشئة. وأثناء عملية الاعتماد، تخضع مناهج البرنامج وأعضاء هيئة التدريس والمرافق لمراجعة وفحص صارمين، بواسطة فرق من المهنيين ذوي الخبرة العالية من الأوساط الأكاديمية والصناعية

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز