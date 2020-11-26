المركز الإقليمي للتخطيط التربوي يطوّر الكفاءات التربوية في مجال إعداد السياسات التعليمية

المصدر: الشارقة - وام

نظم المركز الإقليمي للتخطيط التربوي أمس الأول - افتراضياً - برنامجاً تدريبياً حول إعداد وتطوير السياسات التعليمية، تحقيقاً لرؤيته وأهداف الاستراتيجية المتعلقة بدعم الأنظمة التعليمية من خلال تطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال التخطيط التربوي والسياسات التعليمية.

ويأتي البرنامج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين المركز وإدارة السياسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم بمشاركة 30 موظفاً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تطوير وتنفيذ وقياس الأثر من سياسات التعليم، وبناء كوادر مؤهلة ومتخصصة في إعداد وتطوير سياسات التعليم والتخطيط، ومواءمة سياسات التعليم مع الأهداف والخطط الاستراتيجية والوطنية.

وقالت مهرة المطيوعي المدير العام للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، إن المركز يسعى من خلال أهدافه إلى تعزيز القدرات الوطنية لبلدان المنطقة في مجال التربية والتعليم، وذلك من خلال تقديم التدريب والاستشارات والدراسات، وبناء القدرات البشرية وتطويرها في مجال التخطيط التربوي.

تنمية

وأضافت، يأتي هذا البرنامج التدريبي التخصصي تحقيقاً للهدف الأول من أهداف المركز، والذي يُعنى بتنمية القدرات المؤسسية في مجال تخطيط التعليم وصولاً لأداء متميز للكوادر والمؤسسات من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، التي من شأنها تحقيق هذا الهدف على أكمل وجه.

كما يسعى المركز من خلال البرنامج لبناء الكوادر الوطنية والإقليمية المؤهلة في مجال بناء وتطوير السياسات التعليمية، وقياس الأثر من تنفيذ سياسات التعليم وإعادة التخطيط والتطوير.

ويعد المركز الإقليمي للتخطيط التربوي مؤسسة تعليمية إماراتية برؤية دولية أنشئت في إطار الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في عام 2003، بهدف بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال تخطيط التعليم وسياساته والقيادة والإدارة التربوية وإنتاج المعرفة التربوية ونشرها.

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