الإمارات تترأس اجتماع لجنة التعليم والتدريب المهني بدول مجلس التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

ترأست دولة الإمارات اجتماع الدورة الـ 26 للجنة التعليم والتدريب المهني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

ترأس الاجتماع الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بحضور مسؤولي التعليم والتدريب المهني في دول المجلس.

وتقدم في كلمته الافتتاحية بجزيل الشكر والتقدير لمسؤولي التعليم والتدريب التقني والمهني في دولة الكويت الشقيقة على جهودهم المشهودة خلال رئاسة الكويت للدورة الماضية من أعمال اللجنة.

وعقب الجلسة الافتتاحية استعرضت اللجنة الرؤى والتوجهات المستقبلية لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول المجلس وذلك في ضوء توصيات وزراء العمل والإطار الاسترشادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجانب مناقشة خطة العمل الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال التعليم والتدريب المهني وتوصيات وزراء التربية والتعليم في هذا الشأن.

كما جرى استعراض أحدث التجارب المتميزة للدول الأعضاء والتي من بينها مشروع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «تاس» إضافة إلى مناقشة جهود المجلس لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والصورة النهائية للموقع الإلكتروني الموحد للجنة والاتفاق على أن تعقد مسابقة المهارات الخليجية في دورتها الخامسة في دولة الكويت الشقيقة.

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