طلاب يؤكدون ضعف الوقت المحدد لـ "الانجليزية"

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكد عدد من طلاب وطالبات الصف 12 بمساريه العام والمتقدم، بأن امتحان اللغة الإنجليزية تدرج في المستوى بين المتوسط والصعب، كما تكررت الشكوى من ضيق الوقت المحدد لكل سؤال، ومطالبين باعتماد الوقت الكلي فقط لكل مادة، مع إمكانية عودة الطالب إلى مراجعة أسئلة قد تم حلها سابقاً طالما الوقت الكلي يسمح بإجراء هذه التعديلات.

وتتواصل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ووفق ما اعتمدته الوزارة سابقاً، فإن الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر تعقد امتحاناتهم عن بعد من المنازل، أما طلاب الصف الثاني عشر فإن امتحاناتهم تجرى إلكترونيا من خلال الحضور إلى المدارس الخاصة والتعليم العام المطبقة لمنهاج الوزارة وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 9 ديسمبر القادم.

وقالت منة إسماعيل صف 12 متقدم مدرسة براعم العين وأخرون في أبوظبي لـ "البيان" إن امتحان اللغة الإنجليزية شمل 3 قطع بواقع 20 دقيقة لكل سؤال، بالإضافة إلى قطعة "كتابة" خصص لها 30 دقيقة لكن ينبغي على الطالب التسجيل من جديد على النظام بعد نهاية الساعة الأولى للامتحان، وأشاروا إلى أن مشكلة امتحانات الفصل الدراسي الحالي تكمن في ضعف التوزيع العادل للوقت وأن تحديد وقت لكل سؤال يؤدي إلى توتر الطالب ووضعه تحت الضغط، وهذا الأمر يقوده إلى الخطأ، وما يزيد الأمر صعوبة هو عدم الرجوع لتصحيح أسئلة سابقة.

يذكر أن الشكوى قد تكررت بشأن الوقت المخصص لكل سؤال منذ انطلاقة امتحانات الفصل الدراسي، عدا مادة الفيزياء أمس الأول، والتي جاءت أسئلتها متوازنة مع الوقت بحسب ما أكده الطلبة.

وفي السياق، أشار عدد من الطلاب إلى أن الامتحانات عبر النظام جيدة وتواكب حركة التقدم، وهي مهمة للحد من انتشار كوفيد- 19، بخلاف النظام الورقي الأكثر عرضة لنقل الإصابة، لكن يجب على المسؤولين إلغاء الوقت المخصص لكل سؤال واعتماد فقط الكلي لكل مادة.

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