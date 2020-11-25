وضوح «الفيزياء» يُسعد طلبة «العام والمتقدم»

المصدر: متابعة - نورا الأمير، محمد محسن، عصام الدين عوض

أدى طلبة الثاني عشر، امتحان مادة الفيزياء للمسارين العام والمتقدم، أمس، مؤكدين سهولة الورقة الامتحانية، واتسام الأسئلة بالوضوح والمباشرة، ومواءمتها زمن الإجابة، كما أن الأسئلة تتوافق مع ما درسوه وألفوه، من خلال التدريبات المكثفة من قبل معلميهم، ولم تخلُ الأسئلة من قياس قدرات ومهارات الطلبة.

وأكد عدد من طلبة مدرسة المنارة الخاصة، سهولة الامتحان، وخلوه من أي صعوبة تذكر، بل جاءت مباشرة وسهلة، ومراعية للفروق الفردية بين الطلبة، وهو ما أيده طلبة المدرسة الأهلية الخيرية، الذين لفتوا إلى أن الورقة الامتحانية جاءت في مستوى الطالب العادي.

وأفادت سوسن عبد الفتاح مديرة مدرسة الشارقة الدولية، بأن المدرسة حددت جملة من التعليمات والإرشادات لطلبتها خلال فترة الامتحانات، وفقاً للتعليمات الصادرة، وأبرزها التزام الطالب بالزي المدرسي خلال فترة تقديمه للامتحانات في المدرسة المرسل إليها، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من «كورونا».

قياس القدرات

من جهتها، أكدت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة، أنه بحسب الطلبة الذين أدوا امتحان الفيزياء في المسارين المتقدم والعام، لا صعوبة في الأسئلة، عدا تلك التي تقيس القدرات والمهارات، كما أن الزمن كان مناسباً.

توزيع

وقال طلاب في أبوظبي لـ «البيان»، إن أسئلة مادة الفيزياء، جاءت في مجملها مباشرة، ولا تحتاج إلى تفكير عميق، باستثناء 4 أسئلة، بالإضافة إلى تخصيص 5 دقائق للإجابة عن السؤال الواحد، وذلك بخلاف اليومين الماضيين منذ انطلاقة الامتحانات، والتي لم تراعِ التوزيع المتوازن في الإجابة.

وأكدت أسمهان الكعبي، مديرة مدرسة، أن امتحان الفيزياء للصف 12، جرى في سهولة وييسرـ ولم تسجل حالات أعطال تقنية، كما أن الطلاب عبّروا عن ارتياحهم بالنسبة للأسئلة والوقت المخصص.

تباين



وقال الطالب أحمد ياسر: إن امتحان الفيزياء جاء متوسطاً، ولكن هناك سؤالان في (التكامل)، يحتاجان إلى إعمال العقل، وتشاطره الرأي الطالبة جواهر عثمان، بأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولكنه يحوي بعض أسئلة الذكاء.

وأوضح الطالب عبد الله الغفلي، أن الأسئلة بمختلف أنواعها، كانت في مستوى الطالب المتوسط، كما أن توزيع الوقت على الأسئلة، كان مناسباً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز