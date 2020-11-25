1271 بحثاً نشرتها جامعة الإمارات العام الجاري

المصدر: (العين ـ داوود محمد)

بلغ إجمالي عدد المنشورات التي نشرها أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثون بجامعة الإمارات 1271 بحثاً، خلال العام الجاري، مقارنة مع 1141 بحثاً في عام 2019، وفقاً للدكتور أحمد مراد نائب مدير الجامعة المشارك لشؤون البحث العلمي.

وأكد الدكتور مراد أنه تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للجامعة والأجندة الوطنية للدولة في دعم وتطوير قدرات البحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية والدولية، وانطلاقاً من الجهود لتعزيز وتقوية مركزها الريادي في المجتمع، فإنها تولي اهتماماً كبيراً بدعم البحث العلمي والنشر العلمي.

ويعد النشر العلمي أحد أهم المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الإنتاج العلمي. وبالنظر إلى المخرجات البحثية فإنه يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد المنشورات، بالإضافة إلى عدد الاقتباسات في فترة زمنية محددة.

وقال الدكتور أحمد مراد: نتطلع بحلول نهاية عام 2020، إلى تحقيق 1500 بحث منشور في SCOPUS وهي ما تقدر بزيادة قدرها أكثر من 30% في إنتاجية البحث خلال عام واحد. وأشار إلى أن جودة نتائج الأبحاث تعتمد على عدد المنشورات التي تم نشرها في أعلى 1% و5% و10% و25% بناءً على ( SCOPUS Citescore و SJR).

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