«الجليلة» تكرّم مدرسة جيمس جميرا تقديراً لدعمها اليوم الوردي

المصدر: دبي - البيان

كرمت «مؤسسة الجليلة»، مدرسة جيمس جميرا الابتدائية، تقديراً لجهودها الاستثنائية في جمع التبرعات، دعماً لليوم الوردي، حيث نجحت المدرسة في جمع مبلغ من التبرعات الخيرية، وذلك دعماً للجهود التي تبذلها «مؤسسة الجليلة» على صعيد البحوث الطبية.

وأثمرت الجهود التعاونية لأولياء الأمور والطلاب والموظفين، عن جمع 22777 درهماً، بمناسبة «اليوم الوردي»، الشهر الماضي، وذلك في أعقاب تزيين جدار المدرسة بكامله باللون الوردي، برفقة كافة المعلمين والأطفال.

وتلقت راشيل هيغنز مديرة «مدرسة جيمس جميرا الابتدائية»، وأعضاء «لجنة أولياء الأمور والمعلمين» في المدرسة، دعوة لزيارة مكاتب «مؤسسة الجليلة»، حيث استقبلهم خلالها الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وسليمان باهارون مدير إدارة الشراكات والاستدامة في المؤسسة، ورافقوهم في جولة على المرافق البحثية، تلاها مراسم تسليم الشيك البنكي.

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