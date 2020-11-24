«العربية» و«العلوم الصحية» يسعدان طلبة الـ 12

المصدر: دبي - نورا الأمير، محمد محسن، عصام الدين عوض

أكد طلبة الثاني عشر بشقيه العام والمتقدم أن امتحاني في مادتي اللغة العربية والعلوم الصحية، اتسما بسهولة ووضوح الأسئلة، لافتين إلى عدم حدوث أعطال فنية كبيرة تذكر، فيما راعت الأسئلة الفروق الفردية للطلبة.

وقال الطلبة: إن ورقة العربية خلت من أي أسئلة خاصة بالنحو والقواعد ويعتمد على الفهم والاستخراج من القطعة وتحتمل أكثر من إجابة، فيما أسئلة العلوم الصحية مباشرة وسهلة. وأكد عدد من الطلبة من مدرسة الأهلية الخيرية بدبي سهولة الورقة الامتحانية التي جاءت مفاجئة لهم، لافتين إلى أن الوقت كان مناسباً والإجراءات دقيقة ومريحة للطلبة.

وقال يعقوب الحمادي المرشد الأكاديمي في مدرسة تريم عمران للتعليم الثانوي: إن الامتحان كان في متناول الجميع، ومر على الطلبة دون أي مشاكل. ودعت وزارة التربية والعليم أولياء الأمور إلى قياس درجات حرارة أبنائهم قبل التوجه إلى مدارسهم، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.

تفكير

كما أكد عدد من طلبة الصف الثاني عشر في أبوظبي لـ«البيان» أن امتحان مادة اللغة العربية جاء في مستوى الطالب العادي، وتدرجت الأسئلة من حيث المستوى بين السهل والمتوسط والصعب، كما أفادوا بأن بعض أسئلة العلوم الصحية، احتاج إلى تفكير عميق.

تباين

إلى ذلك، تباينت آراء طلبة الثانوية العامة من المسارين المتقدم والعام في الشارقة وعجمان وأم القيوين حول امتحان مادة العلوم الصحية الذي أدوه صباح أمس، حيث أجمع بعضهم على صعوبة الأسئلة، وأن الإجابات أتت متشابهة يصعب الاختيار منها، كما أن الأسئلة جاءت بصورة غير مباشرة في معظمها وتحتاج إلى مهارات عليا للإجابة عنها.

مستوى

وقالت الطالبة سدرة أيمن بركات تدرس المسار المتقدم بمدرسة النور الدولية الخاصة بالشارقة إن امتحان العلوم الصحية كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن حوى أسئلة تحتاج إلى إعمال العقل، وتشاطرها الرأي الطالبة أسماء موفق وتدرس بإحدى مدارس الشارقة الخاصة والتي لفتت إلى ضيق زمن الامتحان.

مرونة

وأكدت الطالبة آمنة موصللي تدرس المسار المتقدم بمدرسة النور الدولية أن امتحان مادة اللغة العربية كان مرناً وأن الأسئلة جاءت صريحة ومباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط. وأوضحت شهرزاد عزت حوارمة مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة في الشارقة أن الامتحانين كانا في مستوى الطالب المتوسط، فيما أكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة أن الامتحانين لم يشهدا أي مشاكل فنية أو تقنية.

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