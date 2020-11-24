جامعة أبوظبي تدشن مركزاً تعليمياً للطلبة المتطوعين

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت جامعة أبوظبي بالتعاون مع المارشال الإماراتي مركزاً تعليمياً شاملاً تحت شعار (واجب علينا) بهدف توفير بيئة تعليمية للطلبة المتطوعين في مقر الفحص الطبي لكوفيد 19 في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض في أبوظبي.

وأكد سالم مبارك الظاهري، الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي، على أهمية هذه المبادرة التي تترجم التلاحم المجتمعي مع القيادة الرشيدة في دعم العاملين في خط الدفاع الأول، فقد بادرت جامعة أبوظبي بتأسيس مقر تعليمي مزود بأجهزة الحاسوب والبنية التحتية الرقمية التي تهيئ الطلبة المتطوعين من مختلف المراحل الدراسية لمواصلة مسيرتهم التعليمية خلال أدائهم لواجب التطوع في هذا المركز.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة مبادرات شاملة لجامعة أبوظبي منذ تفشي جائحة كورونا عالمياً، وبالتعاون مع المتطوعين تم الاتفاق فيما بيننا على إنشاء مركز تعليمي لهذه الكوادر من المتطوعين، وستتولى الجامعة توفير الدعم الأكاديمي والتقني الذي يهيء للطلبة المتطوعين التواصل المستمر مع مؤسساتهم التعليمية بما يمكنهم من تلبية الخطط الدراسية لكل منهم والاستعداد لامتحاناتهم التي ستعقد قريباً.

إضافة

من جانبه، قال سيف الذهب، رئيس المتطوعين ضمن برنامج «المارشال الإماراتي»: إننا نثمن مبادرة جامعة أبوظبي بتدشين هذا المركز الذي يمثل إضافة حيوية للجهود المجتمعية الرائدة في دعم خط الدفاع الأول، مشيراً إلى أن المتطوعين يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل دعم بيئة الرعاية الصحيّة التي توفرها الدولة للمصابين بفيروس «كوفيد 19».

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