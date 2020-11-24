تخريج افتراضي لـ203 طلاب وطالبات في جامعة السوربون - أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

احتفلت جامعة السوربون - أبوظبي بتخريج الدفعة الحادية عشرة، وذلك في حفل افتراضي ضم 203 طلاب وطالبات من حملة درجتي البكالوريوس والماجستير تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبحضور معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي، والبروفسور جان شامباز، نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس جامعة السوربون.

واستُهل الحفل بالخطاب الذي ألقاه معالي زكي أنور نسيبة والذي أبدى فيه شعوره بالفخر تجاه الجهود الكبيرة التي بذلها الطلبة في هذا العام وأثنى على قدرتهم على مواجهة تحديات فريدة من نوعها في ظل وضع استثنائي لم يشهده العالم من قبل.

كما أكد معاليه حرص الجامعة على أن تكون منارة أكاديمية متألقة تعوّل على الاستثمار في العقل البشري وهو مبدأ أرسى دعائمه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية والمتحدة، حيث قال: «بناء الرجال أصعب من بناء المصانع، والدول المتقدمة تقاس بعدد أبنائها المتعلمين» ومن هذا المنطلق، لطالما كانت خدمة المجتمع والمساهمة في العملية التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتمحور حول بناء الفرد وتحصين حريته الفكرية وكرامته الإنسانية أولوية أساسية وهدفاً راسخاً لجامعة السوربون أبوظبي.

كما أشاد معاليه بالجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية والتي تهدف إلى تطوير هذه الجامعة التي تعكس عمق الشراكات الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات، كما أعلن معاليه عن اكتمال بناء سكاي - مركز السوربون للذكاء الاصطناعي وخطة الجامعة الرامية لاستقطاب كبار العلماء إلى مركز السوربون للذكاء الاصطناعي في بداية عام 2021.

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