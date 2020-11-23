«التربية» تطلق منصة الاعتماد الدولي للبرامج الجامعية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة الاعتماد الدولي للبرامج الجامعية، وهي بمثابة بوابة عامة، توفر معلومات عن مؤشر الأداء الاستراتيجي الوطني الخاص حول البرامج الجامعية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة التي حصلت على الاعتماد الدولي، وشهد إطلاق البوابة عدد من القيادات التربوية بالوزارة إلى جانب أعضاء الفريق التنفيذي الوطني المعني بالمؤشر بالإضافة إلى مجموعة من مسؤولي الجودة في مؤسسات التعليم العالي.

وتهدف المنصة التي تستهدف جميع مؤسسات التعليم العالي المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تتلخص في توفير معلومات عن البرامج الجامعية في الدولة المعتمدة دولياً، وتوفير قائمة بهيئات الاعتماد الدولية الموثوقة التي تعمل كدليل لمؤسسات التعليم العالي في تخطيطها للحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها، بالإضافة إلى توفير عدد من الموارد والمراجع التي يمكن أن تساعد المؤسسات في الحصول على الاعتماد، وأيضاً توفير منصة لتبادل الخبرات والأخبار في هذا المجال بين مؤسسات التعليم العالي، وتعتبر المنصة دليلاً رسمياً لمؤسسات التعليم العالي في الدولة ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط https:/‏/‏ipap.moe.gov.ae وبيّنت وزارة التربية والتعليم أن مؤشر الأداء الاستراتيجي الوطني الخاص بالاعتماد الدولي للبرامج، هو عبارة عن أداة لقياس عدد برامج البكالوريوس المعتمدة وطنياً والتي حصلت على اعتماد إضافي من هيئة اعتماد دولية معترف بها مشيرة إلى جملة من الشروط التي يجب على الجامعات تلبيتها لتكون مؤهلة لقياسها من خلال المؤشر، منها أن يكون هناك جهة دولية تعتمد تخصص البرنامج الجامعي، بالإضافة إلى تخريج دفعتين على الأقل من البرنامج الجامعي ذاته.

جودة

وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي أن إطلاق المنصة يصب في تحقيق محور الجودة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وهو ما يأتي تعزيزاً لرؤية الوزارة، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في الدولة والوصول بها إلى أرفع المستويات التي تحاكي نظيراتها على المستوى العالمي، وبما يسهم في تعزيز تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

بيانات

من جهته قال الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي: إن المنصة من شأنها توفير قاعدة بيانات مرجعية للمجتمع من طلبة وأولياء أمور، وبإمكانهم الاستفادة منها للحصول على معلومات حول جودة البرامج الجامعية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

دعم

بدوره أكد المهندس خالد الهرمودي - المدير التنفيذي للأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء أن مبادرة مهمة تدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقق أهداف 2021 والمتعلقة بتعزيز أعلى معايير جودة التعليم العالي في الدولة وفق أفضل المعايير العالمية، مبيناً أن البوابة الوطنية ستمكّن الجهات المعنية والفرق التنفيذية من توفير بيانات دقيقة عن حالة الاعتماد الوطني والدولي للبرامج في الجامعات المرخصة في الدولة

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