التربية تحدد مواعيد الامتحانات التعويضية لطلبة الصف الثاني عشر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحديد مواعيد جديدة لامتحانات تعويضية، لبعض طلبة الصف الثاني عشر الذين واجهوا اليوم بعض التحديات في الدخول على النظام لتأدية الامتحانات نتيجة بعض الصعوبات الفنية .

وبدأت امتحانات طلبة الصف الثاني عشر إلكترونياً من خلال الحضور إلى المدرسة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية وذلك لجميع مواد المجموعة A وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر الجاري وفقاً للجداول والأوقات المعتمدة وسيتم توزيع طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة المطبقة لمناهج الوزارة على مدارس التعليم العام الحكومية لتأدية الامتحانات.

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