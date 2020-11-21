موزة الحمادي تبتكر ذراعاً إلكترونية لفحص الجسم خلال 5 ثوانٍ

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

تؤمن موزة سلطان أحمد الحمادي، طالبة مواطنة في الصف الحادي عشر، بأهمية توظيف الابتكار للارتقاء بالمجتمع وتحقيق الرؤى المستقبلية لدولة الإمارات وأهمية تحويل الابتكار إلى مبادرات يتشارك جميع أفراد المجتمع في تنفيذها للارتقاء أيضا بجميع القطاعات.

ومن أبرز ابتكارات موزة ذراع إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي لفحص وتشخيص جسم الإنسان عن طريق مستشعرات خاصة تقوم بعملية الفحص في 5 ثوان من خلال التصافح فقط، ومن ثم تقوم الذراع بنقل المعلومات إلى موقع مخصص، حيث يتم إنشاء حساب لكل مستخدم يسمح له بالاطلاع على نتيجة الفحص وتاريخه.

والذراع الإلكترونية تظهر نتائج درجة حرارة الجسم، وضغط القلب، والسكر، ومعلومات الأكسجين تلقائياً عن طريق هز الذراع وبعد أن تتم عملية الفحص ويحصل الشخص على النتائج يكون بحاجة للحصول على الأدوية وهو الجزء الثاني من المشروع، والذي يتضمن طائرة بدون طيار مبرمجة مع نظام تحديد المواقع ومتصلة بالموقع المخصص للذراع، تعمل على توفير الأدوية من الصيدلية للمرضى.

حيث إنها تمتلك خاصية تحديد مواقع الصيدليات والمنازل.

وحصل الابتكار على المركز الثاني في مسابقة رواد المستقبل لعام 2019 عن فئة أفضل مشروع للاستثمار على مستوى الدولة.

ولدى موزة العديد من الابتكارات التي شاركت بها في معارض كثيرة ونالت الشهادات والتكريمات ومن بينها ابتكار sight challangers، وهو عبارة عن جهاز يساعد المكفوفين في تسوقهم في منافذ بيع المواد الغذائية، حيث يقرأ لهم نوع السلعة المراد شراؤها من خلال تمرير الجهاز على الملصق الخاص الذي يوجد على السلعة، ليقرأ لهم فوراً وبالصوت البيانات التي تشمل السعر وتاريخ الإنتاج والانتهاء.

وتسعى موزة إلى تطوير فكرة الجهاز لتتضمن قراءة الملصقات التي توجد على سلع أخرى كالملابس والأحذية والحقائب وغيرها من السلع الأخرى.

والابتكار الثالث عبارة عن قطعة معدنية مصنوعة من مواد تقنية توضع خلف جهاز الهاتف المحمول ولها القدرة على تقليل كمية الموجات الكهرومغناطيسية على جسم الإنسان، لاسيما وأنها تؤدي إلى اضطرابات النوم، وسرطان الدماغ، والنوبات القلبية وغيرها من الأمراض وتتمثل مهمة تلك القطعة في امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية وتحويلها لطاقة حركية.

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