«الشارقة للخدمات الإنسانية» تؤكد دعمها الطلبة أصحاب الهمم

المصدر: (الشارقة - وام)

التقت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، مع الطلبة من أصحاب الهمم في الجامعة.

وذلك في إطار اللقاء السنوي الخامس الذي نظمه مركز الموارد لذوي الإعاقة في الجامعة.

ووجهت الشيخة جميلة القاسمي خلال اللقاء عدداً من النصائح للطلبة، مؤكدة بأنها ستساعدهم على التأقلم مع الحياة وتقليل الضغوط والتحديات من خلال التأمل والتدوين وممارسة الرياضة وقراءة الكتب.

من جانبه، أكد الدكتور حميد مجول النعيمي أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية هي شريك استراتيجي في كافة جوانب المسيرة العلمية الخاصة بالطلبة من أصحاب الهمم في الجامعة التي تركز على الالتزام بالجودة العلمية والأكاديمية .

وأوضح الدكتور أحمد فلاح العموش، مدير مركز الموارد لذوي الإعاقة، أن مركز الموارد بالجامعة يهتم بالجوانب الصحية والنفسية والأكاديمية والتقنية للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

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