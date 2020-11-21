1034 خريجة من «كليات التقنية» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت كليات التقنية العليا حفلاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» بمناسبة تخريج 1034 طالبة على مستوى إمارة أبوظبي من دفعتي عامي 2019 و 2020.

وحظيت الخريجات بهدية تذكارية من الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان عبارة عن شهادة تقدير يعلوها عملة تذكارية تحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومزينة بعلم دولة الإمارات.

وأكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان أن نجاح ابنة الإمارات في المشاركة الفاعلة في التنمية وصناعة القرار ودعم تحقيق أهداف وطموحات الوطن تحقق بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي آمنت بإبنة الإمارات وقادتها إلى طريق النجاح والتميز وصولاً للتمكين ولعب أدوار عملية وقيادية وريادية.. معبرة عن خالص الشكر والتقدير لسمو «أم الإمارات» التي ستبقى دوماً القدوة والنموذج الملهم لكل فتاة إماراتية.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون - في كلمة وجهتها لخريجات كليات التقنية العليا على مستوى إمارة أبوظبي خلال الحفل الذي أقيم بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والخريجات وأولياء أمورهن - إنها تسعد سنوياً بلقاء خريجات كليات التقنية ومصافحتهن وتهنئتهن على نجاحهن.

إصرار

وأضافت أنها هذا العام كانت أكثر إصراراً على مشاركتهن حفل تخرجهن الافتراضي لأن فرحتها بهن أكبر من كل الظروف والتحديات مؤكدة للخريجات أنهن الطموح والرهان وفخر الوطن.

ودعت الخريجات ليكن نموذجاً مشرفاً ويعكسن بسلوكهن قيم المجتمع الإماراتي من تسامح وتقبل للآخر وأن يضعن الوطن نصب أعينهن ويعملن لأجله بإخلاص وتفانٍ.

وتقدمت الشيخة الدكتورة موزة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لإبنة الإمارات وحرصهاعلى تمكينها علمياً ومعرفياً.

وذكرت أن الكليات ستبقى مؤسسة تعليمية رائدة في تخريج القيادات ورفد سوق العمل بالكفاءات..مثمنة جهود كافة القائمين وخاصة أعضاء الهيئة التدريسية لدورهم المتميز في توصيل المعرفة للطلبة .

إنجاز

وفي كلمة باسم مجلس الأمناء، توجه معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالتهنئة إلى الخريجات من قادة الجيل الرابع.. وأكد معاليه أنهن دفعة استثنائية لنجاحهن في مواصلة دراستهن وإنجاز متطلبات تخرجهن خلال جائحة كوفيد-19 مبرهنين للعالم أن ابنة الإمارات على قدر المسؤولية والطموح.

وتقدم معاليه بهذه المناسبة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة لحرصها الدائم على تأكيد أن التعليم أولوية أولى وأن بناء الإنسان قناعة ونهج وطني راسخ لا تنازل عنه ولا تهاون فيه مهما كانت الظروف ومهما واجهنا من تحديات.

وأعلن معاليه باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا عن تخريج 1034 خريجة من دفعتي العامين 2019 و2020 على مستوى كليات التقنية العليا بأبوظبي والعين والظفرة اللواتي أكملن دراستهن بنجاح وحصلن على الشهادة الجامعية بجدارة واستحقاق.

من جانبه، ثمن الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا تشريف الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان لحفل تخريج طالبات كليات التقنية بأبوظبي وحرصها كل عام على هذه المشاركة التي تسعد الخريجات وتحفزهن معبراً عن فخره بالخريجات من دفعة «قادة الجيل الرابع» واللواتي يمثلن انعكاساً واقعياً لأهداف وطموحات «خطة الجيل الرابع» التي أسست لها كليات التقنية على مدار أربع سنوات لإعداد كوادر لمرحلة «ما بعد التوظيف».

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