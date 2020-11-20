إنشاء مركز جامعة الخليج الطبية للقيادة والتدريب للمتطوعين

المصدر: عجمان - البيان

وقع البروفسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية، مع الدكتور فوزي عبد الله ممثل مكتب الاتحاد الدولي لمجموعة دول الخليج، اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وجامعة الخليج الطبية. وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن إنشاء مركز جامعة الخليج الطبية للقيادة والتدريب، للعاملين والمتطوعين في المجال الإنساني، ويشمل ذلك العمل في مشاريع متعلقة بالكوارث وصحة الإنسان ومكافحة الأمراض والأوبئة.

وأيضاً تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين، في إطار احترام القوانين والاتفاقات الدولية، التي بدورها تحافظ على كرامة الإنسان وحمايته، والحرص على سلامة المتطوعين والعاملين في هذا المجال. وسيقوم المركز بطرح دورات تدريبية، ومنح شهادات أكاديمية معترف بها دولياً، بالتعاون مع مكونات الحركة الدولية، التي تشمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر، والهلال الأحمر، والتي تشمل 192 جمعية حول العالم، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية.

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