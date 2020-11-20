فرق فنية وتقنية لمتابعة سير امتحانات الطلبة في الشارقة وعجمان

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان استكمال كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 – 2021، حيث شكلت فرق فنية وتقنية لمتابعة سير الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية التي تبدأ من الصف الرابع وحتى الـ 12، إضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي ملاحظات وشكاوى الطلبة وأولياء الأمور.

وأكدت شهرزاد عزت حوارنة، مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة في الشارقة «أن إدارة المدرسة أكملت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، كما أن طالبات الـ 12 واللائي يبلغ عددهن 60 طالبة سيؤدين الامتحانات في مدرسة المنار النموذجية الحكومية.

حيث تم اصطحابهن إلى المدرسة صباح أمس، حتى يتم ربط أجهزتهن على «سيرفر» المدرسة وبالتالي تنزيل برنامج المتصفح الآمن من غير «واي فاي»، حتى يؤدين امتحاناتهن بصورة سلسة ودون عقبات إلكترونية تعكر صفوهن.

ومن جهته أكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة جاهزية إدارة المدرسة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة الفصول الدراسية من الـ 4 وحتى الـ12، وبين أنه تم تشكيل لجان متابعة للطلبة وأخرى تقنية لمتابعة دخول الطلبة والطالبات للامتحانات لحل المشكلات الفنية التي قد تواجه الطلبة حتى يؤدون امتحاناتهم في بيئة جيدة.

لافتاً إلى أنه تم تدريب المعلمين والمعلمات من قبل وزارة التربية والتعليم على كيفية إدارة الامتحانات «عن بُعد» من خلال رابط تم إرساله لإدارات المدارس، وأما بالنسبة لامتحانات طلبة الـ 12، فحددت وزارة التربية والتعليم لكل مدرسة خاصة مدرسة حكومية لإجراء الامتحانات فيها، وتم اختيار مدرسة الزوراء «2» للتعليم الأساسي الحكومية بنات لطلبة الـ 12 من الوزارة لطلبة مدرسة عجمان الخاصة، وتم استلام المدرسة وتجهيز القاعات بعدد الطلبة، بحيث لا يزيد عدد الطلبة على 15 طالباً.

وفي ذات السياق أكد حسان صباح، مدير مدرسة سما الأمريكية بالشارقة، على جاهزية المدرسة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم إعداد الهيئة الإدارية والتدريسية وتدريبهم لإدارة الامتحانات بصورة جيدة.

وأكدت عائشة بنت سيف المطوع، المدير التنفيذي لمدارس الحكمة الخاصة في عجمان: «أن إدارة المدرسة خصصت 23 معلماً ومعلمة لمراقبة الامتحانات بالنسبة لطلاب وطالبات الـ 12، منهم 106 للعام و119 لطلبة المتقدم، كما تم تخصيص 20 حافلة مدرسية لنقل الطلبة إلى المدرسة الحكومية لأداء الامتحان فيها.

لجنة

أشارت شهرزاد عزت حوارنة إلى تشكيل لجنة فنية للإشراف على سير الامتحانات «عن بُعد» لباقي المراحل الدراسية، حيث تم إلزام الطلبة بضرورة فتح الكاميرا خلال أداء الامتحانات، كما تم وضع خط ساخن للتواصل مع أولياء الأمور والطلبة في حال وجود مشكلة فنية حالت دون دخول الطلبة للامتحانات.

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