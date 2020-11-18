تعاون بين «التربية» و«التنمية الاقتصادية» برأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

أبرمت وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بهدف التعاون بين الجانبين في مجال تسريع إنجاز تجديد الرخص التعليمية المشتركة بين الطرفين، بما يعزز التكامل في مهام عمل الجهات الاتحادية والمحلية.

وقع المذكرة الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.

وأكد الدكتور محمد المعلا أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق حرص وزارة التربية والتعليم وسعيها الدؤوب لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية وتحقيق أعلى مستويات التميز في الإنجاز والمشاركة الفعالة في إسعاد المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة.

حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية تبسيط العمليات وتقليل الإجراءات والمدة الزمنية والتخلص من الإجراءات اليدوية والمعاملات الورقية والربط وتبادل البيانات الإلكتروني، مما سيساهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المتعامل ورفع معدلات الرضا.

شراكة

من جانبه، ثمن د. عبد الرحمن الشايب النقبي - مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، هذه الشراكة المؤسسية مع وزارة التربية والتعليم.

والتي سوف تنعكس في تعزيز الخدمات المشتركة بين الجهتين لما فيه مصالح الأعمال، والتي من ضمنها تبسيط إجراءات التراخيص للمنشآت التعليمية في الإمارة وتقليل الإجراءات والمدة الزمنية، وتبادل المعارف والمهارات بما يضمن تحقيق التكامل بين أهدافهما، مما يرفع نسبة رضا عن الخدمات المشتركة المقدمة، فضلاً عن تحقيق التوجهات الاستراتيجية في سهولة الوصول لخدمات الطرفين.

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