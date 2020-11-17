«صفي شغفي» يرتقي بأساليب المعلمين بـ«التعليم الهجين»

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

تطلق وزارة التربية والتعليم متمثلة في إدارة التدريب والتنمية المهنية النسخة الرابعة من برنامج «صفي شغفي» الأحد المقبل، لرفع كفاءة المعلمين داخل الغرفة الصفية في «التعليم الهجين» باستخدام الأساليب والطرق التربوية الحديثة، بحيث يتعرف المعلم على أهم استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة وآلية تطبيقها، بالإضافة إلى تميز الاستراتيجية المناسبة لموضوع الدرس.

ويقدم برنامج «صفي شغفي» مجموعة من الاستراتيجيات التربوية للتدريس كل شهر، على شكل فيديوهات تطبيقية مع شرح وافٍ لكل استراتيجية، وأمثلة واقعية من المدرسة الإماراتية يطبقها معلمون ومعلمات ذوو خبرة على المنصة الإلكترونية، وتعرض بشكل ورش إلكترونية، ويتبعها اختبار تقييمي بعد حضور المعلمين لمجموعة الفيديوهات على المنصة الالكترونية لتسهيل بيئة التدريب وتزويد كل من المتدربين والمدربين بالإمكانيات اللازمة لتسيير عملية الالتحاق بالمسارات والدورات التدريبية المختلفة وإتمامها بنجاح، وذلك من خلال مجموعة من الإمكانيات المتاحة من خلال أقسام النظام.

استراتيجية

تركز استراتيجية العصف الذهني على وضع الذهن في حالة من الإثارة بُغية التفكير في كل الاتجاهات والاحتمالات ويتمثل دور المعلم فيها بإلقاء الأسئلة وطرح المناقشات عن طريق أدوات التعلم المتزامن وعرض الأفكار والاقتراحات وتنظيم الأدوار وتنظيم تلقي الإجابات من الطلبة أما دور الطالب فيها هو التفاعل وإبداء الاهتمام بالمواضيع المطروحة بالإضافة لاحترام الآراء المختلفة وتقدير الآخرين.

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