«التعليم والمعرفة» تستشرف مستقبل بعثات أبوظبي للمتميزين

المصدر: أبوظبي - البيان

رصدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي اهتماماً كبيراً من طلبة الثانوية العامة بختام سلسلة اللقاءات التعريفية الافتراضية لبرنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميّزين لدفعة العام الأكاديمي القادم 2021/‏2022، حيث استقطبت الجلسات حضور 1.726 طالباً إماراتياً من الطلبة المستهدفين.

ويستهدف البرنامج الطلبة الإماراتيين المتفوقين دراسياً في الصف الثاني عشر في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي، ليقدم لهم بعثات دراسية شاملة لمتابعة مسيرتهم الأكاديمية خارج الدولة ضمن إحدى أفضل 150 جامعة عالمياً.

وكان برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميّزين قد تأسس عام 2009، فيما بلغ عدد الملتحقين به 3.453 طالباً وطالبة بين عامي 2011 و2020. وفي إطار سعي البرنامج لدعم احتياجات سوق العمل المستقبلية في أبوظبي، وفّر البرنامج مختلف أشكال الدعم لنحو 2.878 طالباً في المرحلة الجامعية، و107 طلاب في مرحلة الدكتوراه، و450 طالباً في مرحلة الدراسات العليا على مدى العقد الماضي، حيث تم تخصيص 85% من المنح للطلبة المتخصصين في مجالات الطب والعلوم الصحية والهندسة وإدارة الأعمال والقانون. ويتبوأ حالياً خريجو برامج بعثات أبوظبي مناصب قيادية مختلفة في الدولة. هذا وقد وفرت الدائرة ستين منحة للطلبة المتميّزين في العام الحالي.

وفي المرحلة التحضيرية لقبول الدفعة الجديدة، شارك 1.726 من الطلبة المستهدفين و600 ولي أمر و150 من المرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية والخاصة، في سلسلة من اللقاءات المرئية عن بُعد، في الفترة ما بين 28 سبتمبر و28 أكتوبر الماضي، للاطلاع على تفاصيل عملية التقديم والاختيار التي يعتمدها البرنامج، والجامعات والتخصصات التي توصي بها دائرة التعليم والمعرفة وشروط التقديم والمزايا والمكافآت.

مخرجات

قالت سمر المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التعليم العالي «يهدف برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميّزين إلى تقديم مخرجات أكاديمية تواكب المتطلبات المستقبلية لسوق العمل. ويقدم البرنامج للطلبة الإماراتيين المتميزين فرص تعليم متميزة تؤهلهم للحصول على فرص عمل تنافسية بعد تخرّجهم».

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