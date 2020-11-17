65000 طالبة نيجيرية يتعلمن بدعم «القلب الكبير»

المصدر: (الشارقة - البيان)

نجح المشروع التعليمي الافتراضي الذي موله صندوق «تمكين الفتيات» التابع لمؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، بدعم من مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وبالتعاون مع «صندوق ملالا»، في الوصول إلى 65 ألف طالبة في 5 ولايات نيجيرية، حيث استهدف المشروع إتاحة التعليم للطالبات اللاتي يعانين من صعوبة الالتحاق بالمدرسة لأسباب اقتصادية أو نتيجةً للظروف التي أفرزتها جائحة «كوفيد-19»

وقدمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة منحة مالية من صندوق «نماء» التابع لها والمخصص لدعم المشاريع التنموية للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، إلى صندوق «تمكين الفتيات» التابع لمؤسسة القلب الكبير، بلغت 57781 دولاراً أمريكياً بهدف إطلاق مشروع تعليمي للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عبر بث إذاعي في المدن النيجيرية، وفرت من خلاله حصصاً في مختلف الحقول، وتولى تنفيذه الجمعية الخيرية ACE.

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