طلبة جامعة الإمارات يحتفلون بيوم التسامح العالمي

المصدر: العين – داوود محمد

نظم قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة فعالية ثقافية «عن بعد»، احتفالاً باليوم الدولي للتسامح، حيث شارك في إعداد الفعالية وتنظيمها عدد من أساتذة القسم وطلبته.

وأشار الدكتور حسن النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى أهمية إشراك الطلبة في مثل هذه الفعاليات، التي من شأنها إطلاع المجتمع الخارجي على نموذج التعايش المميز والاستثنائي الذي يعيشه كل فرد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل نشر التسامح وبث الأمل والتفاؤل بين كافة فئات المجتمع.

واستعرض طلبة التخصص الفرعي في اللغة الفرنسية وطلبة برنامج اللغة الإنجليزية الجهود التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جعل التسامح منهج حياة وبرنامج عمل منذ نشأة الدولة.

وتجسدت من خلاله قيم التسامح والمحبة والسلام وغيرها من القيم الإنسانية الرفيعة التي عززت أواصر التعاون بين الشعوب والأديان على أرض هذا الوطن. كما قدم الطلبة عدداً من القصص والنماذج المشرقة للتسامح في الدولة، واستعرضوا الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر السلم والسلام والمحبة بين جميع البشر على اختلاف أعراقهم وأديانهم وثقافاتهم.

وبدوره أشار الدكتور إبراهيم المنجد، منسق برنامج التخصص الفرعي في اللغة الفرنسية إلى أن يوم التسامح مناسبة مهمة تلهمنا العمل المستمر لنشر السلام والمحبة والتسامح في العالم أجمع.

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