جميلة المهيري: حافز لأوائل الثانوية لمواصلة التفوق

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أشادت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح الإقامة الذهبية لمجموعة من أصحاب الوظائف ومن يحملون مراتب علمية وفكراً خلاقاً في مجالات محددة، وهو الشيء الذي سيكون له انعكاساته الإيجابية في توفير البيئة المستقرة والحاضنة لهم، ليواصلوا عطاءاتهم ومجهوداتهم بكثير من الطمأنينة والدافعية والحافزية.

تنافسية

وأوضحت معاليها أن هذا القرار يشمل فئة مهمة، وهي طلبة أوائل الثانوية العامة وأسرهم، وهذا حافز لهم لكي يواصلوا طريق رحلتهم التعليمية بهمة واقتدار والحرص على التفوق والتميز العلمي، لافتة إلى أننا اليوم نمضي في الوطن بثقة وهمة نحو المستقبل، بفضل ما ترسمه القيادة من ملامح مشرقة لدولة الإمارات وأبنائها والمقيمين على أرضها بشكل يضمن رفدها بالدعائم والأطر التي تجعلها دائماً في دائرة التنافسية.

دعم

وقالت معاليها إن الإمارات أرض الإبداع والشغف والطموح للمستقبل، ولطالما حرصت قيادتها على توفير أسباب التنمية المستدامة، التي يشكل العنصر البشري أساساً ومنطلقاً وركيزة، لتمهد له كافة أشكال الدعم ليتميز ويبدع ويقدم أفضل ما لديه.

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