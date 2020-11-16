«التربية» تدعو من لا يملك حاسوباً مراجعة المدرسة قبل انطلاق الامتحانات 22 الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

دعت وزارة التربية والتعليم أولياء أمور الطلبة الذين لا تتوفر لديهم أجهزة حاسوب إلى التواصل مع المدرسة بأسرع وقت لتوفير ما يلزم قبل انطلاق الامتحانات في 22 نوفمبر الجاري، كما حددت الوزارة 28 إجراء متعلقة بأولياء الأمور تجاه أبنائهم قبل وبعد الامتحان من الجانبين المادي والنفسي، وخاصة لطلبة الثاني عشر الذين سيقدمون امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس.

جاء ذلك في دليل استعدادات المدارس الإماراتية لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2021، الذي هدف لدعم وتوفير جودة الحياة لطلبة المدرسة الإماراتية للشعور بالرضا عن بيئتهم التعليمية لمواجهة أي تحديات أو تداعيات لجائحة كورونا (كوفيد 19)، ولتحقيق غاية الاستدامة التعليم في المدرسة الإماراتية بنسبة 100% مهما كانت الظروف والأزمات والكوارث بكفاءة وفعالية باستخدام أفضل الطرق والوسائل التكنولوجية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية و الصحية.

وأكدت الوزارة من خلال الدليل على أهمية الحاجة إلى قياس أثر ونواتج التعلم لطلبة المدرسة الإماراتية باستخدام أفضل الوسائل والأساليب في إدارة وتنفيذ الامتحانات، واستهدف الدليل الإدارة المدرسية والطالب وولى الأمر.

وتفصيلاً، دعت الوزارة أولياء أمور الطلبة الذين لا تتوفر لديهم أجهزة حاسوب إلى التواصل مع المدرسة بأسرع وقت لتوفير ما يلزم قبل انطلاق الامتحانات في 22 نوفمبر الجاري، مؤكدة أنه خلال فترة الامتحانات سيكون المقصف المدرسي مغلقاً حفاظاً على سلامة الطلبة، لافتة إلى أنه لن يسمح لولي الأمر بالدخول إلى المبنى المدرسي وانتظار الطالب في السيارة خارج المدرسة.

وشددت الوزارة على أهمية إبلاغ المدرسة في حال أصيب الطالب بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، عبر البريد الإلكتروني كي لا يحتسب الطالب متغيباً من دون عذر عن الامتحان، علماً بأن صلاحية نتيجة فحص «كوفيد 19» أسبوعان من تاريخ الفحص.

إجراءات

وحددت وزارة التربية والتعليم الإجراءات المتعلقة بولي الأمر لدعم الطلبة قبل أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجانب المادي والنفسي ومنها ضرورة توفير الكمامات والقفازات والمعقّم، والحضور إلى المدرسة بالزي المدرسي، وعلى أولياء الأمور اختيار ما يناسبه من وسيلة المواصلات وفقاً للاستبيان التي ستطرحه المدرسة. كما وجّهت الوزارة بتقديم الغذاء الصحي للأبناء الغني بالفيتامينات والبروتينات، وتوجيه الأبناء بعدم إحضار الأجهزة الشخصية مثل الهاتف النقال والسماعات، وتوفير الأدوات الخاصة بالأبناء والتي يحتاجونها لإتمام الامتحان والتأكيد على عدم مشاركتها مع زملائه، والتواصل مع المدرسة أو الخط الساخن .

وأكدت على أهمية تنسيق أولياء الأمور مع المرشد بوضع خطة تعليمية لأبنائهم والنظر في البدائل المتاحة متبعا القوانين والإرشادات المخصصة للامتحانات، والتأكد من إلمام الطالب بالمادة المخصصة للامتحان، والحرص على متابعة الابن في حل التدريبات في المنصة والكتاب المدرسي، وتوفير بيئة مناسبة ومريحة للاستذكار، والتأكد من مواعيد الامتحانات ومتابعة الجدول، فضلاً عن عدم التردد في الإبلاغ الفوري للمدرسة في حال وجود أي مخالطة لمصابي فيروس «كوفيد 19».

ومن الجانب النفسي، دعت الوزارة أولياء الأمور إلى توجيه الأبناء بالحصول على ساعات كافية من النوم، والتأكد من درجة الحرارة قبل الخروج من المنزل .

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