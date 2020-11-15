جامعة دبي: مناقشة استراتيجيات العمل المستقبلي لجمعيات الخريجين

المصدر: دبي - البيان

نظمت رابطة الخريجين في جامعة دبي، أول ندوة في سلسلة ندوات افتراضية لها عبر الإنترنت للخريجين، عبر شبكة «زووم»، تحت عنوان «تطبيق أفضل الممارسات ووضع خطط استراتيجية لإنشاء رابطة خريجين مترابطة وفعالة».

وحضر الندوة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، بالإضافة إلى عمداء كليات الجامعة، ومديري الكليات، وممثلي الجامعات من جميع أنحاء الإمارات، بهدف حث الجامعات على تطبيق أفضل الممارسات والخطط الاستراتيجية لخدمة الخريجين.

وشارك في الندوة 5 متحدثين بارزين في مجال علاقات الخريجين، وهم: آمنة المرزاق مديرة مركز التدريب والتطوير الوظيفي وعلاقات الخريجين في جامعة دبي، وجون دي باين مدير علاقات الخريجين والتطوير في جامعة نيويورك أبوظبي، وأربانا شارما مديرة علاقات الخريجين في جامعة ولونغونغ في دبي، وهاشم سالم رئيس مجلس الخريجين في جامعة عجمان، وهمام أبو جابر مستشار التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي.

وأدار الندوة الدكتور محمد عبد الله العوضي مدير أول تطوير الأعمال في المدينة الذكية وخريج جامعة دبي.

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