التربية تعلن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من 9 حتى 12

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من التاسع حتى الثاني عشر كما هي موضحة بالجداول أدناه:

(1) جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021/2020 (المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة).

(2) جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021/2020 (المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة).

(3) جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021/2020 (المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة).

(4) جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021/2020 (المدارس الحكومية ، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة).

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