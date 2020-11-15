التربية تعلن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من 9 حتى 12

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من التاسع حتى الثاني عشر كما هي موضحة بالجداول أدناه:

 

(1) جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021/2020 (المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة).

(2) جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021/2020 (المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة).

(3) جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021/2020 (المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة).

(4) جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2021/2020 (المدارس الحكومية ، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة).

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