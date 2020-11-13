«حمدان التعليمية» تدعو للمُشاركة في مسابقة «مبتكرون»

المصدر: دبي - البيان

دعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أفراد المجتمع المشاركة في مسابقة مبتكرون بفئتيها للصغار والكبار التي تهدف إلى جذب الطلبة، والأشخاص، والفرق ممن لديهم شغف الابتكار والأفكار الإبداعية لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.

دليل

ويمكن من خلال زيارة الموقع الالكتروني (fablab.ae) للمشاركين تحميل الدليل التعريفي الخاص بـ «فاب لاب الإمارات» ثم تعبئة استمارة المشاركة وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة. والجائزة مخصصة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9-12 عاماً لفئة الصغار، وممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً لفئة الكبار. ومن جهته، أكد الدكتور جمال محمد المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن المؤسسة تتبنى نهجاً رائداً لترسيخ الابتكار في كامل المنظومة التعليمية من خلال العديد من المبادرات الرائدة الرامية إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وتشجيعهم على تحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع وواقع ملموس.

رؤية

وقال المهيري: إن مسابقة «مبتكرون» تمثل تجسيداً عملياً لرؤية المؤسسة نحو خلق جيل جديد من المبتكرين في مختلف المجالات العلمية والتقنية لمواكبة التطورات المتلاحقة في كل دول العالم.. فالتكنولوجيا أصبحت عصب الحياة ومستقبل الاقتصاد والأداة العملية والمرنة لتحقيق النمو والتطور في مختلف المجالات. ونحن أحوج من أي وقت مضى للاستثمار في العقول النابغة من أجل زيادة مساهمتهم في تحقيق رؤية الدولة نحو المستقبل.ودعا المهيري كل أفراد المجتمع من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط من المشاركة من أجل تحويل أحلامهم إلى واقع مثمر ونيل جوائز المسابقة لتشجيعهم على المزيد من الابتكار في المستقبل.

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