4000 طالب يشاركون مجلس علماء شرطة دبي فعالية علمية

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس العلماء في القيادة العامة لشرطة دبي، فعالية علمية، بمشاركة 4000 طالب وطالبة من مدارس حماية ومختلف مدارس الدولة، وعدد من خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وقال الرائد الدكتور راشد الغافري مدير إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، رئيس مجلس العلماء في شرطة دبي «إن الاحتفال بهذه المناسبة، يؤكد الدور الكبير الذي يلعبه العلم في تحقيق السلم والرخاء في خدمة البشرية، والارتقاء بنوعية الحياة على كافة الأصعدة».

وأكد الرائد الغافري حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على رفد كوادرها بالخبراء والباحثين في كافة التخصصات، إلى جانب إنشاء جيل مُحب للعلوم والاكتشافات، يوظفها في خدمة الوطن. وأوضح الرائد الغافري «أن مجلس علماء شرطة دبي، يهدف منذ إنشائه إلى دعم المسيرة العلمية على مستوى الدولة، من خلال استقطاب الخبراء وأصحاب القدرات العلمية في مختلف المجالات، وتعزيز البحوث العلمية في شرطة دبي، بما يحقق تطلعات القيادة العامة نحو المستقبل، مشيراً إلى أن المجلس قام بدعوة مدارس حماية للبنين والبنات، للمشاركة في ورش العمل والفعاليات التي نظمها المجلس «عن بُعد» لهذا اليوم، بهدف جعل العلوم محببة إلى قلوبهم».

اهتمام

وقال الرائد الغافري: «إن احتفال مجلس العلماء، استهدف طلاب وطالبات مدارس حماية في شرطة دبي ومختلف المدارس في الدولة، نظراً لاهتمام شرطة دبي بإعداد جيل من العلماء الشباب، يخدمون العلوم في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المحاضرات وورش العمل، تم إجراؤها على حسب الحلقات التعليمية للطلاب».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز