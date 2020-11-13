22 الجاري انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترحيل موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية حتى 22 نوفمبر الجاري، عوضاً عن الموعد السابق الذي كان من المقرر بتاريخ 15 نوفمبر وذلك لضمان جهوزية كافة الإجراءات الوقائية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر «تويتر» أن الامتحانات ستعقد عن بعد لجميع الصفوف، باستثناء طلبة الصف 12، حيث من المزمع أن تكون في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية والصحية، مراعاة لمصلحة جميع الطلبة.

وحددت الوزارة إجراءات عدة للصف الثاني عشر، أبرزها توزيع طلبة الصف الثاني عشر بمدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهج وزارة التربية والتعليم على مدارس التعليم العام الحكومية، وتوزيع الطلبة على القاعات الدراسية «الصفوف» بحيث لا تزيد القاعة على 50% من طاقتها الاستيعابية، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة «مع الشاحن».

وأكدت الوزارة أهمية تنبيه الطلبة بضرورة عمل فحص «كوفيد 19» والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في «دليل الإجراءات الاحترازية» (لإمارة أبوظبي) أما بقية إمارات الدولة يشترط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة، ويتم التنبيه على الطلبة بضرورة الالتزام بالزي المدرسي عند حضورهم إلى المدرسة، وعلى إدارة المدرسة التأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة. وأوضحت الوزارة أن طلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث، لا توجد لهم امتحانات لنهاية الفصل الدراسي الأول ويعتمد تقييمهم على ما أحرزه الطلبة في أعمال التقييم التكويني المدرسي.

وأوضحت الوزارة في دليل استعداد اختبارات الفصل الدراسي الأول، إجراءات عدة للطلبة من أصحاب الهمم، حيث سيخضع كافة الطلبة من الصف الرابع إلى الحادي عشر إلى الاختبارات عن بعد.

منصة

أفادت وزارة التربية والتعليم في تعميم صادر منها للمدارس بأن إجراء الامتحانات إلكترونياً سيتم على منصة «Swift Assess»، مؤكدة أهمية ضرورة التزام الطلبة بفتح الكاميرا أثناء تأدية الامتحانات عن بعد «من المنزل»، بالنسبة لامتحان مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية فسيتم عقدها إلكترونياً عن بعد «من المنزل» لجميع الطلبة في الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، أما بالنسبة لمواد المجموعة B لا توجد لها امتحانات في نهاية الفصل الأول، وإنما هي عبارة عن مهام ومشاريع يتم تسليمها وفق المواعيد الموضحة في جدول الامتحانات.

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