«الإمارات للتكنولوجيا» تفتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت كلية الإمارات للتكنولوجيا فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني 2020 - 2021 بنظام التعليم عن بعد.

تتركز البرامج المتاحة للتسجيل حالياً في مجالات العلوم الطبية والصحية والهندسة وإدارة الأعمال إضافة إلى بكالوريوس الإعلام والعلاقات العامة باللغة العربية.

وقال الدكتور عبد الرحيم صابوني رئيس الكلية في تصريح له: إن المجال مفتوح أمام الطلبة لتطوير مسيرتهم المهنية والتسجيل في مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الأكاديمية المتخصصة مشيراً إلى أن الكلية تمتلك أحدث التقنيات الرقمية والذكية التي تعد عاملاً أساسياً ومهماً في الاعتماد على نظام «التعليم عن بعد».

وأضاف: «نطبق أعلى المعايير بما يضمن لطلابنا الحصول على التعليم الجيد إضافة إلى القدرة على التواصل المرن مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على حد سواء من أجل إكمال مسيرتهم التعليمية بأمان وسلاسة».

وأكد أن مناهج وبرامج الكلية جميعها أثبتت قدرتها على مدار السنوات الماضية على تلبية احتياجات السوق المتغيرة وأسهمت في بناء معرفة عملية للطلبة ضمن مجتمع أكاديمي منح الخريجين الثقة والجهوزية الكاملة للعمل في أي مسار مهني.

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