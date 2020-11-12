امتحانات الصفوف من 5 حتى 11 بالمنازل عن بعد

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أبلغ ذوي طلبة في مدارس حكومية "البيان" تلقيهم رسائل نصية من المدارس التي يدرس فيها أبنائهم تفيد بأن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من 5 إلى 11 سوف تكون عن بعد (من المنزل) في نفس توقيت الجدول المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، مع أهمية فتح الكاميرات وارتداء الطلبة الزي المدرسي.

وأوضحت الوزارة لهم بأن طلبة الصف الثاني عشر سوف تكون الإمتحانات واقعية بالمدرسة بنفس التوقيت والجدول مع الالتزام بإحضار نتيجة فحص كوفيد 19 وارتداء الزي المدرسي، و سيقدم طلبة المدارس الخاصة التي تطبق مناهج وزارة التربية والتعليم امتحاناتهم في المدارس الحكومية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقتا سابق أن الإمتحانات ستكون في المدارس للصفوف الثاني عشر.

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