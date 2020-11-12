«صفوف في الهواء الطلق» لتعزيز صحة الطلبة

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت كليات التقنية العليا مبادرة «صفوف في الهواء الطلق» عبر توفير50 صفاً دراسياً في المساحات الخضراء المفتوحة المحيطة بمباني الكليات على مستوى الفروع الـ 16 للكليات.

وتتميز المبادرة بكونها من الطلبة وإلى الطلبة، حيث تأتي استجابة لمقترح طلابي بالاستفادة من الأجواء المناخية المميزة في الدولة مع اقتراب فصل الشتاء وتوفير فرصة للدراسة خارج الصفوف الدراسية خلال فترات تواجد الطلبة في الكليات سواء لحضور محاضرات أو ورش عمل أو أية أنشطة تطبيقية، كما يدعم ذلك صحة وسلامة الطلبة في ظل «كوفيد 19» ويساهم في تنويع الأماكن الدراسية مع تطبيق التعليم الهجين في الكليات.

وأشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، بمبادرة كليات التقنية العليا، وذلك في تغريدة نشرها على حساباته الرسمية في تويتر وانستغرام.

وقال معاليه: «مبادرة خلاقة.. كليات التقنية العليا تجعل من ساحاتها قاعات دراسية لتكون متنفساً للطلبة ضمن أجواء تعلم غير روتينية لنكسر كذلك حاجز الروتين في جامعاتنا ومدارسنا، ونجعل من المساحات المتوفرة بيئة تعلم محفزة وصحية تضج بالأمل وتبعث في النفس التفاؤل وتصنع عقولاً مقبلة على الحياة».

تميز

من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا أن مبادرة «صفوف في الهواء الطلق» مبادرة طلابية متميزة تدعم السعادة وجودة الحياة في الكليات وتؤكد على الجاهزية في تطبيق أي أفكار تدعم البيئة التعليمية، حيث تم تجهيز 50 صفاً دراسياً مفتوحاً على مستوى مختلف فروع الكليات بطاقة استيعابية تصل إلى 1385 طالباً وطالبة ومعدة لاستقبال الطلبة على مدار ساعات الدوام وتم تزويدها بخدمات الـ«واي فاي» والتجهيزات المرئية والسمعية وهي معدة للمحاضرات والعروض التقديمية والورش التطبيقية وحتى الامتحانات وتم دراسة أماكن تواجد هذه الصفوف بحيث تكون قريبة من مواقف السيارات لتسهيل وصول الطلبة إليها دونماً حاجة لدخول مبنى الكلية ذاته.

سلامة

وقال إن الكليات بادرت بتنفيذ المبادرة الطلابية كونها تحقق عدة امتيازات للطلبة أولها وبالدرجة الأولى تمثل بيئة معززة لصحة وسلامة الطلبة في ظل «كوفيد19»، حيث تشير الدراسات إلى أن انتقال العدوى يكون أقل بكثير في الأماكن المفتوحة مقارنة بتلك المغلقة، خاصة أن الكليات ستطبق كافة الإجراءات الاحترازية في هذه الصفوف على مستوى التباعد الجسدي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز