حسين الحمادي: مبادرة إماراتية تجسد الحكمة والإنسانية والدور العميق للدولة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمشروع المدرسة الرقمية، الهادف للوصول إلى مواقع الطلبة المحرومين من التعلم أينما كانوا لتوفير تعليم ذكي لهم، مبادرة إماراتية تجسّد الحكمة والإنسانية والدور العميق للدولة، وقيادتها الرشيدة في استمرار نهج العطاء والسخاء المعرفي الذي ينتشل الأجيال من بؤر الجهل إلى سماء المعرفة والعلم والتنوير.

وقال إن هذه المنصة التعليمية ستكون بمثابة طوق نجاة للعديد من الطلبة الذين حرمتهم الظروف من استكمال تعليمهم.

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