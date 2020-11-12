جميلة المهيري: قبس من نور يسطع في سماء الطلبة المهمشين

المصدر: دبي- البيان

ثمّنت معالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، مشروع المدرسة الرقمية، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإتاحة التعلم الذكي أمام الطلبة المهمشين، الذين تعصف بهم الظروف، وتحول دون تلقيهم تعليمهم، لتكون المدرسة بمثابة قبس من نور، يسطع في سمائهم، وينتشلهم إلى مرافئ العلم والمعرفة. وأوضحت معاليها، أن قيادتنا الرشيدة، أخذت على عاتقها قراءة المشهد المعرفي، ليس وطنياً فحسب، وإنما حملت هم الوطن العربي، بل والعالم أجمع، مستهدفة تلك الفئة التي يحيط بها التشرذم والصراعات، وتحول دون استقرارهم على الصعد كافة.

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