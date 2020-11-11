محمد بن راشد يطلق المدرسة الرقمية لتعليم مليون طالب محروم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق المدرسة الرقمية اليوم التي توفر تعليماً للطلاب أينما كانوا والبداية التجريبية ستكون بـ 20 ألف طالب هذا العام.

وقال سموه عبر تويتر : أطلقنا بحمدالله اليوم "المدرسة الرقمية" ..ستوفر تعليماً ذكياً للطلاب أينما كانوا .. وستعمل مع المنظمات الدولية لاستصدار اعتماد أكاديمي لمناهجها .. نبدأ تجريبياً هذا العام ب 20 ألف طالب .. وهدفنا مليون طالب نظامي من الفئات المحرومة خلال خمس سنوات

وأضاف سموه: هناك فجوة علمية وتعليمية في عالمنا العربي .. ولدينا ملايين الأطفال الذين يفقدون سنوات تعليمية بسبب الظروف الاقتصادية أو النزاعات .. وإذا لم يتحرك أحد لعلاج هذه التحديات ستأتي أجيال يقودها الجهل والتطرف بدل أن تقود أوطانها بنور العلم والمعرفة..

#محمد_بن_راشد: أطلقنا بحمدالله اليوم "المدرسة الرقمية" ..ستوفر تعليماً ذكياً للطلاب أينما كانوا .. وستعمل مع المنظمات الدولية لاستصدار اعتماد أكاديمي لمناهجها .. نبدأ تجريبياً هذا العام ب٢٠ ألف طالب .. وهدفنا مليون طالب نظامي من الفئات المحرومة خلال خمس سنوات#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nAiQBPAVTr — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 11, 2020

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