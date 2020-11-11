كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة تستقبل الدفعة الثانية من طلابها

المصدر: أبوظبي- وام

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا حفلاً ترحيبياً للدفعة الثانية من طلبة كلية الطب والعلوم الصحية الجدد، والبالغ عددهم 34 طالباً إيذاناً ببدء الفصل الأول للعام الأكاديمي 2020-2021.

وأكد الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، خلال كلمته الترحيبية بالطلبة الجدد أن كلية الطب والعلوم الصحية أظهرت منذ إطلاقها تقدماً ملحوظاً في مجالات البحوث الطبية والأكاديمية والبحوث المتعلقة بالرعاية الصحية تمثل بنشر 31 ورقة بحثية علمية، تغطي مجموعة كبيرة من الموضوعات الطبية الحيوية، والتي تتعلق بالقضايا المهمة، التي تشهدها دولة الإمارات والعالم على الصعيد الطبي.

إنجازات

وأشار إلى أن الكلية أسهمت بالعديد من الإنجازات الكبيرة، التي تمت بإشراف فريق متميز مكون من مجموعة من الخبراء من أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين في المجال الطبي، حيث ركزت تلك الإنجازات على مكافحة جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد 19) والحد من انتشاره.

وأضاف «نرحب بطلبة الدفعة الثانية من كلية الطب والعلوم الصحية، الذين تقع على عاتق كل منهم مسؤولية تطوير بحوث الطب في الجامعة، ما يعزز مكانتها ويعزز موقع الدولة الريادي في المجال الطبي».

من جانبه رحب الدكتور جون روك عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالطلبة الجدد، مؤكداً أن ارتداء الزي الأبيض الطبي لا سيما في ظل الجائحة التي يشهدها العالم اليوم يرمز إلى الالتزام بخدمة المجتمع وتحسين المخرجات الصحية، التي يتلقاها المرضى.

وفي الختام قاد الدكتور جون روك الطلبة خلال أداء القسم الطبي إيذاناً ببدء مسيرتهم التعليمية في مجال الطب.

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