«تدوير» تنظم حملة توعوية افتراضية لطلبة المدارس والمؤسسات التعليمية

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير حملة توعوية افتراضية شاملة تستهدف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات إلى جانب الهيئات التدريسية وأولياء الأمور في كافة أرجاء إمارة أبوظبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة. تأتي الحملة تماشياً مع الجهود المبذولة الرامية إلى ترسيخ الوعي البيئي وغرس القيم والممارسات السليمة نحو البيئة إلى جانب تعريفهم بالدور الذي يقوم به المركز في سبيل الحفاظ على كافة مظاهر الصحة والسلامة البيئية في إمارة أبوظبي.

وعي

وتستهدف الحملة 9000 طالب وطالبة وتستمر حتى بداية 2021 وتهدف إلى تعميق الوعي بالثقافة البيئية وترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلبة بمختلف المراحل الدراسية والجامعية تجاه البيئة وتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة التي يلزم تبنيها في التعامل مع النفايات بكافة أشكالها وآفات الصحة العامة، باعتبارها أحد أهم ركائز رؤية أبوظبي 2030 لتعزيز مسيرة الاستدامة. كما تسعى «تدوير» من خلال هذه الحملة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة عبر إشراكهم مع الهيئات التدريسية في نقاشات تفاعلية ثرية حول التحديات والمخاطر التي قد تنجم عن عدم التعامل السليم مع النفايات لتجنب أية أضرار أو آثار سلبية على البيئة من كافة النواحي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز