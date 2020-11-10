جامعة الإمارات تدمج مركزين بحثيين

المصدر: (العين – داوود محمد)

أكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات أنه تم تغيير مسمى أحد المراكز البحثية ودمج مركزين بحثيين آخرين، من أجل تحقيق الريادة في البحوث العلمية على المستوى العالمي، حيث تم تغيير مسمى مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور ليصبح «مركز الإمارات لأبحاث التنقل»، ودمج مركز الإمارات لأبحاث الطاقة والبيئة والمركز الوطني للمياه في مركز واحد يسمى «المركز الوطني للمياه والطاقة».

وأضاف أن الجامعة تقوم بالمراجعة الدورية للمراكز البحثية ومتابعة برامجها لتعزيز دورها الحيوي في البحث العلم

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