«حمدان الذكية» تتوّج ضمن الثلاثة الأوائل في «مسابقة الحد من البلاستيك للجامعات»

المصدر: دبي - البيان

فازت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في «مسابقة الحد من البلاستيك للجامعات»، وهي المبادرة المتميزة التي أطلقتها «دبي للاستثمار» في سبيل تحفيز الابتكار والإبداع وتوظيفه في تعزيز رفاهية المجتمع وأمن البيئة، بما يدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وجاءت الجامعة في المركز الثاني بين 19 من كبرى الجامعات المرموقة في دولة الإمارات، تقديراً للمساهمات المتميزة لدارسيها في إيجاد تصور لحل مبتكر ومتكامل لإدارة ومعالجة نفايات البلاستيك في الجامعة والمجتمعات المجاورة، استناداً إلى النهج الثلاثي المعروف بـ «الحد وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير» (3Rs).

إشادة

وحظي دارسو «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بإشادة واسعة من لجنة التحكيم، وسط ردود فعل إيجابية على مشروعهم الفائز والمتمثل في تطوير «بلاستوفري 50» (PlastoFree50)، وهي قاعدة بيانات واسعة تشمل الجهات المنتجة للنفايات البلاستيكية في مكان واحد تضم المستهلكين والموردين ونقاط التجميع. كفاءة عالية

وأعرب الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، عن فخره واعتزازه بالدارسين الذين أثبتوا كفاءة عالية وتميزاً لافتاً تجسّد في نتائج مبهرة ترقى إلى مستوى التطلعات، ليؤكّدوا مجدداً بأنهم أهل للثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبارهم قادة الغد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز