«أمريكية دبي» تنظم مسابقة القصة القصيرة لطلبة الثانوية

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم الجامعة الأمريكية في دبي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وندوة الثقافة والعلوم بدبي، مسابقة القصة القصيرة لطلبة الثانوية العامة، الصف الثاني عشر في مدارس الدولة الحكومية والخاصة، وللطلبة المواطنين والمقيمين، وباللغة العربية أو الإنجليزية، ويحصل الفائز الأول على منحة دراسية في الجامعة الأمريكية في دبي اعتباراً من العام الأكاديمي 2021/‏ 2022.

وقال الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة إن مسابقة هذا العام تأتي في سياق توجه الدولة نحو «عام الاستعداد للخمسين»، والمطلوب من المشارك كتابة قصة من الخيال يتصور فيها الحياة المستقبلية في دولة الإمارات بعد خمسين عاماً «2071». وقال: إن الجامعة تحرص كل عام على طرح مسابقات لطلبة الثانوية العامة من أجل اكتشاف المواهب وتكريم الفائزين بتقديم المنح الدراسية لهم، وللعام الرابع على التوالي تطرح الجامعة المسابقات منها مسابقتان للدراسة في كلية محمد بن راشد للإعلام ومتخصصة بالفيلم القصير والتحقيق الصحفي، أما الثالثة، هي القصة القصيرة، ويمكن للفائز أن يختار الكلية التي يرغب بالدراسة فيها.

وأضاف أن المنحة تغطي تكاليف الدراسة لمدة أربع سنوات حتى التخرج من الجامعة، وتبلغ تكلفة المنحة 400 ألف درهم لكل طالب، وخلال السنوات الأربع الماضية استفاد من هذه المسابقات ثمانية فائزين، وتبلغ قيمة المنح الدراسية لهم نحو 3 ملايين درهم، وهذا دور الجامعة في دعم المتفوقين.

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