طارق القرق: «دبي العطاء» سارعت إلى دعم قطاع التعليم

المصدر: (دبي - البيان)

قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: «إن جائحة «كوفيد 19» ألقت بظلالها على قطاع التعليم بشكل كامل حول العالم، متسببة في انقطاع أكثر من 1.6 مليار طالب عن التعليم في أكثر من 190 دولة، وكونها مؤسسة إنسانية عالمية، كثفت «دبي العطاء» جهودها لدعم قطاع التعليم محلياً ودولياً، فعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت المؤسسة حملة «التعليم دون انقطاع»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم لجمع التبرعات، بهدف معالجة آثار الجائحة على تعليم الأطفال والشباب، كما تم إطلاق «مبادرة إنسانية ملهمة»، وهي مبادرة خيرية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الناس أثناء تفشي وباء «كورونا» من أجل معالجة أثر الجائحة على الأطفال والشباب.

أما على الصعيد العالمي، فقامت «دبي العطاء» بدعم مبادرة «جيجا» التابعة لـ«اليونيسيف»، والتي تهدف إلى ربط كل المدارس حول العالم بالإنترنت، بالإضافة إلى الانضمام إلى التحالف الدولي للتعليم من أجل الاستجابة لوباء «كوفيد 19» التابع لـ«اليونيسكو»، والذي يعد شراكة عالمية تجمع بين مختلف القطاعات، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وكونه جزءاً من مشاركتها في معرض «إكسبو دبي 2020»، تعمل «دبي العطاء» على عدد من المبادرات المهمة ومنها جناح دبي العطاء، ومنصة وقمة «ريوايرد» «RewirEd» العالمية، ومبادرة حول المعايير والمبادئ الخاصة برواية القصص بطريقة تصون الكرامة، علاوة على الإعلان العالمي حول الاتصال من أجل التعلّم وسبل العيش.

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