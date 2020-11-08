أستاذ بجامعة أبوظبي يحصل على براءة اختراع أمريكية عن نظام هجين لتوليد الطاقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

حصل الدكتور أنس الطرابشة، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب بكلية الهندسة في جامعة أبوظبي، على براءة الاختراع الأمريكية تحت رقم «US20180372073A1-15/995,760» عن نظام توليد طاقة هجين ومعدل يعتمد على الرياح والطاقة الكهروضوئية، حيث يمزج النظام بين مصادر طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية في نظام واحد ليكون بديلاً للأنظمة الهجينة التقليدية لهذين المصدرين من الطاقة.

ويقدم النظام الجديد، الذي تم اختباره في مختبرات جامعة أبوظبي، فكرة مميزة ورائدة في دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في نظام ذاتي واحد يعمل على تحسين معدلات حصاد الطاقة الشمسية، حيث يمكن للنظام إنتاج الطاقة خلال النهار وفترة الليل، ويمكن استخدامه كمحطة شحن صغيرة للطائرات بدون طيار والأنشطة المتصلة خارج الشبكة. ومن بين العديد من الفوائد التي يوفرها النظام هو أنه يقي الخلايا الشمسية من الارتفاع العالي لحرارتها، الأمر الذي يحافظ على فعالياتها وكفاءتها.

ويقدم النظام المقترح جملة من المميزات، بما في ذلك حجمه الصغير، كما يساهم دوران الخلايا الكهرضوئية في تبريدها بشكل منتظم، ما يقلل من تكون الغبار على الخلايا الشمسية.

كما يتميز النظام بسهولة تطبيقه، كما أنه يعمل عند معدلات سرعة رياح منخفضة، ما يسهم في رفع مستويات توليد الطاقة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أنس الطرابشة: «بداية يسعدني أن أعبّر عن خالص شكري وامتناني لجامعة أبوظبي على دعمها المتواصل وتوفيرها للموارد والأدوات اللازمة من خلال مرافقها البحثية المتميزة على مدى فترة تطويري لهذا المشروع خلال الأعوام الأربعة الماضية. وأنا أعتز بحصولي على هذا التكريم العالمي الهام، وأتطلع قدماً لأن يسهم اختراعي في إثراء جهود دولة الإمارات الحثيثة في قطاع الطاقة المتجددة وتقديم حلول مبتكرة تعود بالنفع على المجتمع ككل».

من جهته، قال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «سعداء جداً بالإنجازات المتميزة التي يحققها أعضاء الكوادر التدريسية في جامعة أبوظبي، ونحن فخورون باختراع الدكتور أنس، متطلعين إلى تحقيقه نقلات نوعية هامة في قطاع البيئة والطاقة في الإمارات. ونحن في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي نجدد التزامنا ببناء بيئة أكاديمية تحتضن رواداً مؤثرين ومبتكرين يقدمون أمثلة حية لطلبتنا ويساهمون في مواصلة مهمتنا القائمة على تخريج جيل متعلم ومتميز يمضي قدماً بتولي المناصب القيادية البارزة في المستقبل».

الدكتور أنس الطرابشة حاصل على بكالوريوس العلوم وماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة العلوم والتكنولوجيا في المملكة الأردنية الهاشمية، كما حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وأجهزة أشباه الموصلات من جامعة شتوتغارت الألمانية عام 2007. وهو عضو أول في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ويعمل حالياً كأستاذ مشارك في جامعة أبوظبي، وتتضمن أنشطته البحثية الأجهزة الإلكترونية والمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة. ونشر الطرابشة أكثر من 40 مقالاً، كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة بما في ذلك تعيينه عضواً أول في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وحصوله على منحة الجامعة الهاشمية، إضافة إلى حصوله على المركز الأول في خمس مسابقات إقليمية بما في ذلك أسبوع الابتكار في الإمارات ومسابقة أجيال المستقبل وجوائز الشرق الأوسط للكهرباء ومسابقة «بالعلوم نفكر».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز