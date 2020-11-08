مدرسة بدبي تخفّض الرسوم المدرسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مدرسة ريبتون البرشاء (مدرسة فورمارك دبي سابقًا)، التابعة لمجموعة مدارس ريبتون المرموقة في الإمارات، تخفيض الرسوم الدراسية ابتداءً من العام الدراسي 2021-2022. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المدرسة لمواصلة تقديم التعليم المميز وبأسعار معقولة، فضلاً عن سعيها لتخفيف العبء المالي عن كاهل بعض العائلات المتأثرة بجائحة كورونا (كوفيد-19) العالمية.



ابتداءً من العام الدراسي المقبل، سيستفيد أولياء أمور التلاميذ من المرحلة التأسيسية الأولى حتى الصف السادس من تخفيض على الرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 16%، في حين سيستفيد أولياء أمور تلاميذ الصفوف العليا من الدعم المالي الذي تقدمه المدرسة للسنوات الأكاديمية الثلاث التالية على الشكل التالي: تخفيض بنسبة 15% لأولياء الأمور الحاليين وتخفيض بنسبة 10% لأولياء الأمور الجدد. ولم يكن تخفيض الرسوم هذا ليكون ممكنًا لولا عمل المجموعة الشاق والإجراءات التشغيلية والمالية الحكيمة التي تم اتخاذها مع بداية جائحة كورونا (كوفيد-19). وتأتي بادرة تخفيض الرسوم هذه بعد إطلاق صندوق ريبتون لدعم الأسر (RFSF) الذي تبلغ قيمته 8 ملايين درهم في وقت سابق من هذا العام، إذ قدّم الصندوق الدعم المالي والمزايا لبعض الأسر التي عانت من ضائقة مالية كنتيجة مباشرة للوباء.



وفي هذا الشأن علّقت مديرة مدرسة ريبتون البرشاء، زوي وولي قائلة: "إنّ قدرتنا على منح أولياء الأمور تخفيضًا على الرسوم الدراسية هو مدعاة فخر بالنسبة إلينا. نحن نتفهّم أن عائلات عدة واجهت تحديات مالية صعبة خلال الأشهر القليلة المنصرمة، ونأمل أن تكون هذه المبادرة، جنبًا إلى جنب مع صندوق ريبتون لدعم الأسر (RFSF)، شكلاً من أشكال الدعم الذي يلبي أمس احتياجات أولياء الأمور ومجتمعنا المدرسي. وأودّ أن أنوّه بالتفاني والعمل الجاد الذي قام به أعضاء مجموعة مدارس ريبتون منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد-19) في سبيل ضمان مجتمع مزدهر وتحقيق التميّز الأكاديمي".





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