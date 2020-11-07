«ضوابط الاقتباس من القرآن».. محاضرة في الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت كلية القرآن الكريم بالجامعة القاسمية، في إطار أجندتها للعام الدراسي الحالي، محاضرة عامة تناولت «ضوابط الاقتباس من القرآن الكريم في الأعمال الأدبية»، وذلك ضمن برامج محاضراتها الذي يقدم طرحاً معرفياً يفيد شرائح المجتمع في عدد من الموضوعات المتجددة. ويعد عنوان المحاضرة أحد المحاور التي تشكل رغبة من قبل عدد من أفراد المجتمع في فهمها نظراً لاتصال العديد من الأدباء وحاجتهم إلى الاقتباس من آيات القرآن الكريم ومفرداته في مختلف الأعمال الأدبية.

وألقى المحاضرة التي أجريت عبر التواصل المرئي الأستاذ الدكتور أحمد الخطيب وحضرها عميد الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من المهتمين والطلبة. وتطرق المحاضر إلى عدد من المحاور التي بدأها بتعريف وتحرير مصطلح الاقتباس والذي يأتي في عنوان المحاضرة بهدف فك الاشتباك بينه وبين مصطلحات التضمين والإيداع والتناص وغيرها من الأمور التي تعد مهمة لتوضيح المعاني والمقصود منها. وبين خلال المحاضرة الحكم الشرعي للاقتباس في الشعر والنثر باعتبارهما ركيزة الأعمال الأدبية وتطرق فيها إلى أهم نتائجها بالتأكيد على المحافظة على جلال القرآن وهيبته وعدم الزج بنصوصه عن طريق الاقتباس وغيره في مقامات الهزل والابتذال وحذرت من خطورة ذلك شرعاً.

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