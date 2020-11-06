طلبة من جامعة الإمارات يشاركون في مسابقة عالمية

المصدر: العين – داوود محمد

شارك عدد من طلبة قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسة، بجامعة الإمارات في مسابقة «تصميم مدرسة بنجلاديش العائمة»، وذلك ضمن مبادرة «مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية»، التي تهدف إلى نشر الوعي ومساعدة الأطفال المتأثرين بشكل مباشر بمثل هذه الأحداث والتي تعرف بـ«معركة التعليم الثانية».

وتجسدت مشاركة الطلاب من خلال قيامهم بتسليط الضوء على مفهوم واقعي ومبتكر يعالج مشكلة الفيضان، لتقديم تصميم هندسي «لمدرسة عائمة» جديدة تتلاءم مع البيئة والتغير المناخي لمساعدة الطلاب في الوصول إلى التعليم، أو معالجة المشكلة ككل من خلال اقتراح ظروف حياة أفضل.

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