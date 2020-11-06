«التربية» تفتح التسجيل للأكاديمية الافتراضية للدروس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تزامناً مع اقتراب انطلاق ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر، فتحت وزارة التربية والتعليم متمثلة في قطاع العمليات المدرسية الأول باب التسجيل في الاكاديمية الافتراضية للدروس، وذلك لتوفير كافة سبل الدعم للطلبة لخوض الاختبارات في 15 الشهر الجاري، وتستهدف الأكاديمية تأهيل الطلبة في 6 مواد (اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء)، وحددت الوزارة موعد التسجيل من 8 حتى 12 الشهر الجاري.

وتهدف الأكاديمية الافتراضية لتمكن الطلبة من التواصل مع المعلمين لرفع تحصيلهم وقدرتهم التعليمية في المواد الدراسية الأساسية، ويشرف على الطلبة أكثر من 90 معلماً مختصاً ويتولون الدعم الأكاديمي للطلبة بما يتناسب مع احتياجاتهم المعرفية، وجاءت تلك البادرة كخطوة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وتعزز الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلبة للحد من انتشار كوفيد 19، كما أنشأت الوزارة منصات تدريبية للطلبة على إجراء الاختبارات، وأخرى لاستقاء كافة المعلومات اللازمة التي تثري المواد الدراسية.

ويتم تقديم تلك الأكاديمية عبر قنوات «تيمز» المنضوية تحت مظلة منظومة التعلم الذكي التي تطبقها الوزارة خلال الظروف الراهنة، لرفع نتائج أداء تحصيل الطلبة الأكاديمي، وعلى الراغبين بالمشاركة أن يتواصلوا مع إدارات مدارسهم.

جداول

من جهتها، اعتمدت وزارة التربية والتعليم أمس، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2020 ـ 2021، لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وحددت الفترة من 15 ـ 19 نوفمبر المقبل لتسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (ب).

وأعلنت الوزارة اعتزامها عقد امتحانات هذا الفصل في مقار المدارس «الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة»، ابتداءً من يوم 15 نوفمبر المقبل، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، لضمان أمن وصحة وسلامة الطلبة.

ويستهل طلبة الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم، سباق الامتحانات بمادة الرياضيات يوم 22 نوفمبر، تليها مادتا اللغة العربية والعلوم الصحية على فترتين بالتوالي يوم 23 من الشهر نفسه، ثم الفيزياء يوم 24 من الشهر ذاته، فاللغة الإنجليزية يوم 25 منه، يليها الكيمياء «المتقدم»، والكيمياء أو الأحياء «العام» يوم 26 من الشهر نفسه، ثم التربية الإسلامية يوم 7 ديسمبر، ويختتمون السباق بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 9 من الشهر ذاته.

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