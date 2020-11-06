«التعليم والمعرفة»: إتاحة العودة للمدارس لطلبة «الخاصة» في الفصل الثاني

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت دائرة التعليم والمعرفة إتاحة خيار العودة إلى المدارس لجميع طلبة المدارس الخاصة في الفصل الدراسي الثاني، بعد اعتماد لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، استقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة في أبوظبي، ابتداء من يناير 2021.

وبينما تستعد المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي لاستقبال جميع الطلبة في الفصل الدراسي القادم، تكثف الدائرة تواصلها مع مديري المدارس وكل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لتنسيق العودة الآمنة للطلبة مع الالتزام بالإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

ووجّهت الدائرة مديري المدارس الخاصة في أبوظبي إلى تقييم آراء أولياء الأمور حول نموذج التعليم المفضّل لهم بين الدوام المدرسي والتعليم عن بعد، مع التأكيد أن خيار متابعة التعليم عن بعد سيبقى متاحاً أمام جميع الطلبة في الحلقة الأولى والثانية والثالثة خلال كامل فترة الفصل الدراسي الثاني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز