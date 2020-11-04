جامعة زايد تنظم مؤتمر «الخمسون عاماً القادمة تبدأ الآن» 9 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم كلية التربية في جامعة زايد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الفكر العربي مؤتمر التعليم الثالث تحت عنوان «الخمسون عاماً القادمة تبدأ الآن» الذي سيعقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي 9 نوفمبر الجاري.

يأتي المؤتمر ليؤكد على أهمية إعداد الأجيال القادمة لمستقبل يشهد تغييرات عميقة ومتسارعة في التعليم وطرائقه ويركز على ثلاثة محاور هي القيادة التربوية وتعليم الطفولة المبكرة في عصر الذكاء الاصطناعي وإعداد المعلم وتدريبه لعصر الذكاء الاصطناعي.

ويوفر المؤتمر منصة للباحثين والقادة التربويين والمعلمين وأساتذة التعليم العالي كي يتعاونوا ويتبادلوا الخبرات ويستكشفوا ممارسات مبتكرة لخلق بيئات تعلم وتعليم ناجحة.

ومن المقرر أن تلقي معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد كلمة الافتتاح، كما تلقي معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام كلمة خلال المؤتمر، بالإضافة إلى كلمة للأستاذ الدكتور هنري العويط مدير عام مؤسسة الفكر العربي وكلمة للدكتورة رنا تميم عميدة كلية التربية.

مشاركون

ويشارك في مؤتمر التعليم الثالث حوالي 500 باحث وأكاديمي ومعلم وخبير ميداني ويضم المؤتمر مشاركات من جهات أكاديمية عدة من بينها دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي ومؤسسة القاسمي لبحوث السياسة العامة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجموعة جيمس التعليمية ومدارس الإمارات الوطنية ومنظمة اليونسكو وجامعة زايد.

وسيضم المؤتمر المدارس الشريكة وأصحاب المصلحة في المجتمع الذين ينتمون إلى كلية التربية في جامعة زايد وذلك للعمل معاً لبناء علاقات تعاون أقوى من أجل النهوض بالتعليم وذلك بدءاً من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي في دولة مع إتاحة الفرصة لتقديم دورات تدريبية في مجال التطوير المهني المتقدم من قبل أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية.

يشار إلى أن مؤتمر التعليم الأول عقد عام 2018 تحت عنوان «إرث زايد: عقول متقدة لغد أفضل» فيما عقد مؤتمر التعليم الثاني العام الماضي تحت عنوان: «إرث زايد: التعليم المبتكر لرسم المستقبل».

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